СК: По факту смерти ребенка в ванне с кипятком в Дубне возбуждено уголовное дело

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По факту гибели трехлетней девочки в ванне с кипятком возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 5 апреля.

По ее словам, дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова, по факту смерти малолетней ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей.

— Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой, — резюмировала Короткова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 4 апреля в подмосковной Дубне. Мать оставила двоих малолетних детей в квартире, а сама отошла в магазин. Когда она вернулась, то обнаружила тело 3-летней дочери в ванной. Ребенок утонул в кипятке.