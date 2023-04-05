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Приметы и советы

Специалист по информационной безопасности рассказал о новом способе обмана на маркетплейсах

Ирина Игнатенко
Общество
Специалист по информационной безопасности рассказал о новом способе обмана на маркетплейсах
Фото: Unsplash

Кибермошенники придумали новый способ обмана покупателей на маркетплейсах. Они стали запрашивать данные для входа под предлогом подтверждения доставки. Руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин дал советы, как не попасться на удочку злоумышленников.

Он пояснил, что потенциальных жертв приманивают следующим образом: мошенники выкладывают объявления о популярных товарах с очень большими скидками, а после оформления заказа перезванивают и просят сообщить номер телефона, логин и пароль от личного кабинета. После получения доступа к аккаунту мошенники отменяют заказ и получают сумму возврата на свою карту. В некоторых случаях могут пострадать и продавцы: им сообщают о проблемах с карточками или товарами и также выманивают персональные данные.

Евгений Баклушин посоветовал никому не сообщать коды из СМС, логины и пароли, а если мошенники позвонили и представились представителем маркетплейса — сбрасывать и перезванивать на официальный номер поддержки. Для покупок в интернете стоит завести отдельную карту, передает «360».

Маркетплейсам запретят списывать деньги с удаленных банковских карт покупателей. Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» депутаты Госдумы рассмотрят в ходе весенней сессии, передает ФАН.

Кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова рассказала, как не нарваться на подделку при покупке товаров на маркетплейсах.

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