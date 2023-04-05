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Приметы и советы

Крупную банду телефонных мошенников задержали в Саратове

Степан Жирнов
Происшествия
Крупную банду телефонных мошенников задержали в Саратове
Фото: Пресс-центр МВД России

В Саратове сотрудники полиции задержали 29 участников организованной группы телефонных мошенников, которые обманывали бизнесменов по всей стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 5 апреля.

По ее словам, злоумышленники разработали мошенническую схему, с помощью которой крали деньги у представителей малого и среднего бизнеса. Представляясь сотрудниками крупной компании, они предлагали представителям фирм поучаствовать в тендере на закупку оборудования и услуг. Для участия в конкурсе от соискателей требовалось лишь пройти сертификацию на определенном сайте, который заранее создали сами аферисты. Стоимость услуги составляла 50 тысяч рублей. После получения средств с «клиентом» переставали выходить на связь.

— По имеющейся информации, потерпевшими в результате реализации криминального плана стали не менее ста представителей российского бизнеса из нескольких регионов страны, — отметила Ирина Волк.

Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали 29 жителей Саратова. В ходе обысков в офисах и кол-центрах были изъяты компьютеры, телефоны и сим-карты. Также полицейские в качестве вещественных доказательств забрали печати, банковские карты и наличные на сумму более семи миллионов рублей.

Видео: Пресс-центр МВД России

Фигурантам избрали разные меры пресечения. На данный момент их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Другая группа мошенников обокрала поставщика велосипедов почти на четыре миллиона рублей.

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