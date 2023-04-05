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«Ты охренела?»: Кучера отреагировал на антироссийские заявления Пугачевой

Араз Салехов
Общество
«Ты охренела?»: Кучера отреагировал на антироссийские заявления Пугачевой
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Эстрадная певица Алла Пугачева начала резко высказываться о России и россиянах после отъезда из страны. Актер Оскар Кучера не смог пройти мимо слов Примадонны, раскритиковав ее.

— Для меня Пугачева перестала существовать вообще, потому что она просто, уезжая, так хлопнула дверью, что меня обидела лично, назвав меня рабом. Как она сказала, я сейчас не помню? «Раньше я пела для плебеев...» Или — не помню — «а теперь для рабов». Ну как бы вот эта фраза, — сказал он.

При этом Кучера заявил, что высоко ценит творческий талант Пугачевой. По его мнению, артистка за столько лет своей карьеры сумела заработать состояние благодаря таланту, однако ее жизненная позиция оставляет желать лучшего.

— Я бы раз и навсегда сейчас просто остановил бы РАО (Российское авторское общество — прим. «ВМ») с ней вообще, чтобы никаких выплат больше не было — просто не было после того, что она сказала. Ты охренела? Ну просто у меня нет слов, я клянусь, у меня нет слов в отношении человека Пугачевой. Как так можно было? И она же не глупая, — резюмировал Кучера.

В последнее время тональность общения артистки с поклонниками стала меняться. Если раньше Примадонна просто делилась своей «беззаботной жизнью», то сейчас под снимками появились упреки в адрес «врунов», которые наговаривают на сбежавших артистов. В связи с этим продюсер Иосиф Пригожин назвал поведение певицы недостойным. Он возмущен тем, что она «переобулась».

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