«Вы великая женщина, вы что делаете?»: Пригожин возмутился поведением Пугачевой

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Певица Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми осенью прошлого года, к тому моменту в Израиле успел обосноваться ее супруг Максим Галкин*. Она посещает почти все концерты звезд-соотечественников, и каждым своим выходом в свет дает повод для многочисленных новостей.

В последнее время тональность общения артистки с поклонниками стала меняться. Если раньше Примадонна просто делилась своей «беззаботной жизнью», то сейчас под снимками появились упреки в адрес «врунов», которые наговаривают на сбежавших артистов.

Продюсер Иосиф Пригожин считает поведение певицы недостойным. Он возмущен из-за того, что она «переобулась».

— Я убежден, что 90 процентов тех, кто уехал сегодня, сожалеют! Может, 10 процентов довольны, но это далеко не звезды первой величины. Что касается Аллы Пугачевой, то такое поведение недостойно великой женщины. Вы великая женщина, вы что делаете? Тормозите! Зачем провокацию создавать. Вы нас убеждали, что Россия — это великая страна, сами поддерживали власть, а теперь переобулись. А мы туда-сюда бегать не хотим. Мы уже определились, — заявил продюсер в беседе с Woman.ru.

Также Пригожин возмутился поведением других уехавших артистов, которые из-за границы выступают против страны, где стали знаменитыми и заработали свои капиталы.

Стало известно, сколько Пугачева платит за обучение детей в частной школе в Израиле. Певица с мужем и детьми проживают в Израиле на вилле в 10 километрах от Тель-Авива. Как выяснили русскоязычные мамы, дети Примадонны учатся в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.