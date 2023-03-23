Стало известно, сколько Пугачева платит за обучение детей в частной школе в Израиле

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и детьми проживают в Израиле на вилле в 10 километрах от Тель-Авива. Как выяснили русскоязычные мамы, дети Примадонны учатся в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля.

Это американская интернациональная школа, по окончании которой дети получают диплом, позволяющий поступать в высшие учебные заведения США и Европы. Стоимость за год учебы одного ребенка в школе, где, предположительно, учатся Лиза и Гарри, составляет 96 тысяч шекелей (два миллиона рублей), сообщает kp.ru.

Также стало известно, сколько Пугачева зарабатывала перед отъездом в Израиль: за прошлый год звезда российской эстрады заработала 135 тысяч рублей со своего бизнеса — компании АБП. При этом в общей сложности выручка от ее предпринимательства достигла 2,1 миллиона рублей. По словам экспертов, фирма находится в стадии ликвидации.

В середине марта дачу Пугачевой выставили на продажу за 225 миллионов рублей. Процедурой занялся нынешний владелец жилья — внук певицы Никита Пресняков.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.