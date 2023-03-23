Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стало известно, сколько Пугачева платит за обучение детей в частной школе в Израиле

Араз Салехов
Общество
Стало известно, сколько Пугачева платит за обучение детей в частной школе в Израиле
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская певица Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и детьми проживают в Израиле на вилле в 10 километрах от Тель-Авива. Как выяснили русскоязычные мамы, дети Примадонны учатся в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля.

Это американская интернациональная школа, по окончании которой дети получают диплом, позволяющий поступать в высшие учебные заведения США и Европы. Стоимость за год учебы одного ребенка в школе, где, предположительно, учатся Лиза и Гарри, составляет 96 тысяч шекелей (два миллиона рублей), сообщает kp.ru.

Также стало известно, сколько Пугачева зарабатывала перед отъездом в Израиль: за прошлый год звезда российской эстрады заработала 135 тысяч рублей со своего бизнеса — компании АБП. При этом в общей сложности выручка от ее предпринимательства достигла 2,1 миллиона рублей. По словам экспертов, фирма находится в стадии ликвидации.

В середине марта дачу Пугачевой выставили на продажу за 225 миллионов рублей. Процедурой занялся нынешний владелец жилья — внук певицы Никита Пресняков.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Знаменитости Семья Пугачевой и Галкина Израиль Дети Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте