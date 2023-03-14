Дачу Пугачевой выставили на продажу за 225 миллионов рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Любимая дача Аллы Пугачевой в Подмосковье, построенная еще в 90-х годах прошлого века, выставлена на продажу. Процедурой занялся нынешний владелец жилья — внук певицы Никита Пресняков.

Дом в деревне Бережки Солнечногорского района Московской области изначально выставили на продажу за три миллиона долларов. Однако теперь в объявлении указана цена не в иностранной валюте, а в рублях. За дачу Пугачевой покупателям предлагают заплатить 225 миллионов рублей.

Объявление о продаже дома певицы появилось в Сети 6 марта, передает «Комсомольская правда».

Дача Пугачевой занимает 800 квадратных метров. Она расположена на первой линии реки Истра и имеет собственный причал. Будущему владельцу подмосковного дома достанутся шесть спален, библиотека, гостиная с камином, зона СПА с бассейном, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также личный кинотеатр.

На продажу выставлен и загородный особняк Примадонны в деревне Грязь. За замок в Подмосковье владельцы хотели бы получить сумму, близкую к вложенной в его строительство — около миллиарда рублей. В беседе с «Вечерней Москвой» ипотечный брокер Дмитрий Ракута назвал реальную стоимость дома.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что покупатель на особняк уже найден. Он смог договориться с Пугачевой о цене.