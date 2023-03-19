Стало известно, сколько Пугачева зарабатывала перед отъездом в Израиль

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошлый год звезда российской эстрады Алла Пугачева заработала 135 тысяч рублей со своего бизнеса — компании «АБП».

При этом в общей сложности выручка от ее предпринимательства достигла 2,1 миллиона рублей. По словам экспертов, фирма находится в стадии ликвидации. И не зря, так как такая прибыль — капля в море для Примадонны, сообщает aif.ru.

В середине марта любимая дача Аллы Пугачевой в Подмосковье, построенная еще в 90-х годах прошлого века, была выставлена на продажу. Процедурой занялся нынешний владелец жилья — внук певицы Никита Пресняков. Покупатели должны заплатить за дачу Пугачевой 225 миллионов рублей.

Недавно именитый российский певец Алексей Глызин прокомментировал обрушившийся шквал критики в адрес покинувшей Россию Пугачевой. По мнению знаменитого артиста, все негативные высказывания в адрес Примадонны являются «недостойными».

Певица покинула Россию в 2022 году вслед за своим мужем — телеведущим Максимом Галкиным*. Известно, что оба члена знаменитой семьи получили гражданство Израиля.

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.