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Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ Суземского района Брянской области

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ Суземского района Брянской области
Фото: Пресс-служба Совфеда

Украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь, — сказал он.

На месте работают оперативные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил два взрывных устройства на один из населенных пунктов региона. Атака Вооруженных сил Украины произошла в приграничном селе Новая Таволжанка. Уточняется, что пострадавших в результате атаки не было.

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