Гладков: Украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на Белгородскую область

Фото: belregion.ru

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил два взрывных устройства на один из населенных пунктов Белгородской области. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атака Вооруженных сил Украины произошла в приграничном селе Новая Таволжанка.

— Снаряды попали в огороды. Слава богу, что в это время никто из мирных жителей не производил уборку территории, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших в результате атаки нет.

Село Новая Таволжанка уже попадало под обстрел ВСУ. 15 марта украинские войска атаковали сразу несколько поселений Белгородской области. Удары были нанесены в том числе по территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке. В результате атаки был сильно поврежден один из корпусов предприятия, однако тогда в результате случившегося также никто не пострадал.

После обстрела села Борисовка Белгородской области со стороны ВСУ 22 марта погиб мирный житель. Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия, где умерший работал сторожем.