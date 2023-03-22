Гладков сообщил о гибели человека при обстреле села в Белгородской области

Фото: belregion.ru

В результате обстрела села Борисовка Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом в среду, 22 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия, — сказал политик.

Глава региона добавил, что снаряды также прилетели в три частных дома. В результате обстрела были повреждены окна и фасады зданий. Кроме того, нанесен ущерб электрическому и газовому снабжению села, написал Гладков в Telegram-канале.

ВСУ 21 марта с помощью беспилотника атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента нет.

На территории НПС на прошлой неделе обнаружили взрывные устройства. Они находились в разрушенных пластиковых корпусах с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Уточняется, что повреждения корпусам были нанесены в результате падения с дронов.