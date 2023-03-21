Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Богомаз сообщил об атаке украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Богомаз сообщил об атаке украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию
Фото: pexels.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области. Об этом во вторник, 21 марта, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка временно отключат электроэнергию в связи с проведением оперативных работ на территории НПС. Как только мероприятия закончатся, подачу энергии возобновят, пообещал глава региона.

Пострадавших в результате инцидента, уточнил он, нет. На месте происшествия работают оперативные службы, написал Богомаз в Telegram-канале.

На территории НПС на прошлой неделе обнаружили взрывные устройства. Они находились в разрушенных пластиковых корпусах с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Уточняется, что повреждения корпусам были нанесены в результате падения с дронов.

20 марта украинские военные провели минометный обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавших при атаке не было, но удар нарушил энергоснабжение и повредил два жилых дома.

Украина Брянск Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте