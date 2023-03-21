Богомаз сообщил об атаке украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» в Брянской области. Об этом во вторник, 21 марта, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка временно отключат электроэнергию в связи с проведением оперативных работ на территории НПС. Как только мероприятия закончатся, подачу энергии возобновят, пообещал глава региона.

Пострадавших в результате инцидента, уточнил он, нет. На месте происшествия работают оперативные службы, написал Богомаз в Telegram-канале.

На территории НПС на прошлой неделе обнаружили взрывные устройства. Они находились в разрушенных пластиковых корпусах с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Уточняется, что повреждения корпусам были нанесены в результате падения с дронов.

20 марта украинские военные провели минометный обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Пострадавших при атаке не было, но удар нарушил энергоснабжение и повредил два жилых дома.