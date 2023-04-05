60-летний мужчина погиб при столкновении Porsche и Skoda в Московской области

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В Самарской области мужчина погиб в ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

Трагедия произошла на Тополиной улице в городе Тольятти. Автомобиль Skoda выезжал с придомовой территории на дорогу и не заметил приближающийся внедорожник Porsche. Удар пришелся в водительскую дверь чешской машины. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы вытащить тело водителя, пришлось вызывать МЧС, сообщил РЕН ТВ.

Другое ДТП произошло на востоке Москвы. Легковой автомобиль врезался в трактор. По предварительной информации, никто не пострадал.