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60-летний мужчина погиб при столкновении Porsche и Skoda в Московской области

Степан Жирнов
Происшествия
60-летний мужчина погиб при столкновении Porsche и Skoda в Московской области
Фото: Вечерняя Москва

В Самарской области мужчина погиб в ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

Трагедия произошла на Тополиной улице в городе Тольятти. Автомобиль Skoda выезжал с придомовой территории на дорогу и не заметил приближающийся внедорожник Porsche. Удар пришелся в водительскую дверь чешской машины. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Чтобы вытащить тело водителя, пришлось вызывать МЧС, сообщил РЕН ТВ.

Другое ДТП произошло на востоке Москвы. Легковой автомобиль врезался в трактор. По предварительной информации, никто не пострадал.

Автомобили Самарская область Тамбов Смерть ДТП
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