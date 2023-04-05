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Эзотерик Полынь сообщила, что россияне стали чаще гадать на картах

Ирина Игнатенко
Общество
Эзотерик Полынь сообщила, что россияне стали чаще гадать на картах
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Спрос на карты для гадания среди россиян значительно увеличился, люди поняли, насколько они помогают в саморазвитии. Об этом сообщила основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь.

Она отметила, что сейчас карты используют и некоторые психологи. Спрос на карты значительно вырос за последние годы. Как отметила Полынь, люди увидели, насколько интересна карточная индустрия. За последнее время карт стало огромное количество, в магазинах их скупают очень оперативно.

При этом она отметила, что россияне часто не могут определиться в выборе амулетов. Однако Полынь указала, что в основном женщины покупают амулеты на любовь, а мужчины — на деньги, передает НСН.

Таролог Саона рассказала о трех знаках зодиака, представителям которых во всем сопутствует удача. Самыми удачливыми оказались Близнецы, Львы и Девы, передает издание argumenti.ru.

Специалист по картам Таро Алисия Артемьева назвала тройку знаков зодиака, под которыми рождаются самые успешные мужчины.

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