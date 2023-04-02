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Приметы и советы

Таролог Артемьева назвала самых успешных мужчин по знаку зодиака

Евгений Белоусов
Общество
Таролог Артемьева назвала самых успешных мужчин по знаку зодиака
Фото: Unsplash

Таролог Алисия Артемьева назвала тройку знаков зодиака, под которыми рождаются самые успешные мужчины.

Нет никого лучше Овнов в приумножении капитала. Дай Овну десять рублей и уже к следующему дню он с легкостью превратит их в сто. Однако подобное чутье на деньги делает рожденных под этим знаком мужчин скупыми.

Мужчина-Стрелец также прекрасно чувствует себя в финансовом секторе. Это могут быть банковские услуги, инвестиции, фондовый рынок. Однако полностью на своем поле они ощущают себя в сфере виртуальных валют, чем выигрышно отличаются от Овнов.

Скорпионы обладают удивительно мощной энергетикой, способной притягивать не только деньги, но и успех в отношениях. Рожденные под этим знаком мужчины успешны буквально во всем, за что берутся, передает Teleprogramma.pro.

Исследование сервиса для знакомств «Мамба» показало, что более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака потенциального партнера при знакомстве.

Особенно эта информация интересует девушек. Однако и мужчины склонны сверяться с гороскопом — знак зодиака партнерши узнают 50 процентов опрошенных. В большинстве случаев интерес вызван целью знакомства.

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