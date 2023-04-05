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Литовский журналист выяснил, что президент страны Науседу был членом КПСС и скрывал это

Никита Худяков
В мире
Литовский журналист выяснил, что президент страны Науседу был членом КПСС и скрывал это
Фото: flickr/european_parliament

Президент Литвы Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС и скрыл это, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал журналист Довидас Панцеровас.

— Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов Саюдиса, но документы показывают, что, когда Саюдис основывали, он вступил в Коммунистическую партию. Его заявление о приеме в Коммунистическую партию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет был выдан 27 июня 1988 года, — написал он в своих социальных сетях.

Журналист отметил, что специальное хранилище Литвы обнародовало документы советского времени, в число которых попали документы Науседы из архива Коммунистической партии Литвы. По его словам, специалисты не сомневаются в их подлинности.

Кроме того, Панцеровас разместил электронную анкету кандидата в президенты, которую заполнял Науседа перед выборами. В ней не была указана принадлежность к партиям и политическим организациям.

В феврале 2023 года стало известно, что экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в ходе переговоров с российским коллегой Борисом Ельциным пообещал ему работать над «тесным сотрудничеством». В новой порции рассекреченных документов национального архива США была опубликована стенограмма телефонного разговора двух лидеров от 23 января 1993 года.

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