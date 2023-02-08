Архив США рассекретил документы с обещаниями Клинтона Ельцину

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Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в ходе переговоров с российским коллегой Борисом Ельциным пообещал ему работать над «тесным сотрудничеством». В новой порции рассекреченных документов национального архива США опубликована стенограмма телефонного разговора двух лидеров от 23 января 1993 года.

Ельцин поздравил американского коллегу с инаугурацией через несколько дней после церемонии.

— Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России, — заявил Клинтон.

Он отметил, что в сложные для Евразийского континента времена двум странам необходимо работать вместе. Бывший американский президент заявил о необходимости начать работу для прогресса по СНВ-2. И президенты договорились условиться о первой очной встрече в третьей стране.

Также Клинтон сообщил первому президенту РФ, что для оценки программ сотрудничества Москвы и Вашингтона назначил Строба Толботта — дипломата и специалиста по России. А тот, согласно другому документу — брифингу Толботта для нового на тот момент госсекретаря Кристофера Уоррена, назвал РФ и пространство бывшего Советского Союза «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле», передает РИА Новости.

2 февраля архив национальной безопасности США обнародовал стенограмму разговора между президентом США Джорджем Бушем-старшим и первым заместителем главы правительства РФ Егором Гайдаром. Беседа состоялась в 1992 году, когда Гайдар руководил реформами в стране. Также на встрече присутствовал тогдашний российский посол в США Владимир Лукин.