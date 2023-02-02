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США опубликовали разговор Буша и Гайдара о возможной потере Крыма Украиной

Евгений Белоусов
В мире
США опубликовали разговор Буша и Гайдара о возможной потере Крыма Украиной
Фото: shutterstock

Архив национальной безопасности США обнародовал стенограмму разговора между президентом США Джорджем Бушем-старшим и первым заместителем главы правительства России Егором Гайдаром.

Беседа состоялась в 1992 году, когда Гайдар руководил реформами в России. Также на встрече присутствовал тогдашний посол России в США Владимир Лукин.

— С Крымом будет трудно что-либо сделать. 5 мая Верховный совет Крыма соберется, чтобы рассмотреть, проводить референдум или нет. Они почти наверняка примут решение в пользу референдума с вопросом, быть ли независимыми или остаться в составе Украины, — сказал дипломат.

В ответ на это Буш предложил внести в бюллетень возможность выбора варианта независимости Крыма, сохранения его в составе Украины или присоединения к России. Однако на это Лукин ответил, что вхождение Крыма в состав России не рассматривается.

По его мнению, у полуострова было только два пути: оставаться в составе Украины или присоединиться к Содружеству независимых государств в качестве независимого субъекта.

На это Буш уже не ответил и только пожелал удачи в решении возможных проблем с Украиной и попросил передать привет занимавшему тогда пост президента России Борису Ельцину.

До этого стало известно, что в Пентагоне не верят, что Украина сможет вернуть контроль над Крымом.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.

Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.

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