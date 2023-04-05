Хирурги из Оренбургской области удалили подростку опухоль весом более трех килограммов

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Врачи Оренбургского областного онкологического диспансера удалили 14-летней пациентке опухоль, вес которой превысил три килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в среду, 5 апреля.

По данным ведомства, в медицинское учреждение поступила пациентка, которая жаловалась на сильные боли в животе. УЗИ показало, что в брюшной полости находится опухоль.

— Проведя обследование, врачи обнаружили в брюшной полости и малом тазу опухоль. Опухоль без органной принадлежности, не было понятно, откуда она исходит. Выполнили ряд анализов, в том числе на онкомаркеры, индекс которых был значительно увеличен. Выяснилось, что происхождение этой опухоли — в яичниках, — сообщил заведующий отделением детской онкогематологии, онкологии и химиотерапии Оренбургского областного онкологического диспансера Александр Шапочник.

Пока врачи готовились к операции, выяснилось, что у ребенка развилась вирусная инфекция. Вмешательство пришлось отложить, и за это время опухоль увеличилась почти в два раза.

Когда ребенок поправился, операцию провели, она прошла успешно. Сразу после хирургического вмешательства почти в пять раз снизился уровень онкомаркеров.

В данный момент девочка уже выписана из медицинского учреждения, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Похожая история произошла в Подмосковье. Местная жительница долго не обращалась к врачам из-за болей, но в какой-то момент все-таки не смогла больше терпеть. В результате врачам пришлось вырезать ей 45-килограммовую опухоль.