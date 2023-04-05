Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Сергеева рассказала о работе Госветслужбы в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Сергеева рассказала о работе Госветслужбы в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты Госветслужбы Подмосковья выезжают для осмотра домашних животных в отдаленные населенные пункты. Услуга актуальна, например, для тех, кому трудно привезти животное в клинику из-за его больших размеров или по другим причинам. Об этом рассказала ветеринарный врач Анастасия Сергеева.

Автомобиль Госветслужбы оснащен всем необходимым для проведения осмотра, назначения рекомендаций и вакцинации. Здесь размещены аппарат УЗИ, материалы для диагностики. Если животному требуется операционное вмешательство, то его доставляют в клинику.

Сергеева также отметила, что на постоянной основе проводится выездная вакцинация по всем деревням городских округов. Весна — период распространения клещей, поэтому владельцы питомцев обращаются в службу в два раза чаще. Летом обычно происходят плановые выезды или по заявкам.

Как отметила ветеринар, к сотрудникам Госветслужбы обращаются с разными животными. В основном это собаки, кошки и хозяйственный скот, передает «Радио 1».

4 апреля в Минсельхозе сообщили, что Россия полностью обеспечивает себя ветеринарными вакцинами. Данные препараты, а также передовые отечественные разработки в области диагностики и профилактики болезней растений и животных вносят вклад в импортонезависимость страны, передает МИР 24.

В столице начался прием заявок на конкурс «Московские мастера — 2023» среди ветеринарных врачей. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Подмосковье Врачи Ветеринары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте