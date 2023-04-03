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Лучших ветеринарных врачей выберут в Москве

Никита Худяков
Город
Лучших ветеринарных врачей выберут в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице начался прием заявок на конкурс «Московские мастера — 2023» среди ветеринарных врачей. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

— В этом году конкурс «Московские мастера» среди ветеринарных врачей проводится уже 23-й раз. И каждый год это соревнование становится настоящим событием для всех специалистов государственной ветеринарной службы города. Для участников это не просто шанс проявить себя, но и возможность увидеться с коллегами и поделиться опытом, — сказал он.

Сауткин отметил, что конкурс помогает привлечь в профессию больше молодых людей. Уточняется, что принять участие смогут специалисты частных и ветеринарных клиник города. Кроме того, попробовать свои силы приглашают студентов профильных вузов. Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо до 17 апреля отправить заявку в столичный Комитет ветеринарии, передает официальный сайт мэра Москвы.

С помощью сервиса на mos.ru можно записать на прием в ветеринарную клинику не только кошек и собак, но и других животных, например енотов, попугаев, игуан, улиток, южноамериканских грызунов дегу, обезьян, песцов, пауков и даже аквариумных рыбок.

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