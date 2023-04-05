В центре Москвы задержали преступника, которого 10 лет искал Интерпол

Фото: Скриншот / interpol.int

Москва, улица Волхонка Карта всех событий

В центре столицы задержали преступника, которого 10 лет разыскивал Интерпол. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в среду, 5 апреля.

Эрнест Граммер, родившийся в Таллине, в 2013 году напал с ножом в ночном клубе родного города на другого отдыхающего и серьезно его ранил. В Эстонии его приговорили к четырем годам лишения свободы. Чтобы избежать тюрьмы, мужчина бежал в Россию.

Фото: Скриншот / interpol.int

Мужчину обвинили в международный розыск. В руки полиции он попался в начале апреля в центе Москвы: 37-летнего преступника задержали на улице Волхонке.

Еще одного преступника, которого разыскивала международная полиция, задержали инспекторы ГИБДД на МКАД. Уроженец Азербайджана, которого подозревают в совершении убийства на территории Украины, попытался скрыться от полицейских. Злоумышленника остановили с применением табельного оружия.