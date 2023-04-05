Автомобиль перевернулся в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Лианозовский проезд Карта всех событий

На северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из них перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 5 апреля.

ДТП произошло на Лианозовском проезде в районе дома № 4а. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одно ДТП произошло в городе Тамбове Самарской области. В результате столкновения двух иномарок один из водителей погиб.