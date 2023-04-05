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Автомобиль перевернулся в результате ДТП на северо-востоке Москвы
Москва, Лианозовский проезд Карта всех событий
На северо-востоке Москвы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один из них перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 5 апреля.
ДТП произошло на Лианозовском проезде в районе дома № 4а. На место происшествия прибыли оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Еще одно ДТП произошло в городе Тамбове Самарской области. В результате столкновения двух иномарок один из водителей погиб.
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Народный календарь. Чего нельзя делать на Гавриила Благовестника, 8 апреля Народный календарь. Как исцелиться от всех болезней на Благовещенье, 7 апреля Народный календарь. Как уберечься от большой беды 6 апреля Народный календарь. Зачем нужна мята на Никонов день, 5 апреля Народный календарь. Как гадать на солнце на Василия Теплого, 4 апреля
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