Глава СК Бастрыкин поручил проверить действия комиков Долгополова и Оганисяна

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в среду, 5 апреля.

По данным ведомства, во время выступления на сцене в Берлине юмористы пошутили над произошедшим в Санкт-Петербурге терактом, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Также в результате взрыва в кафе пострадали более 40 человек.

По факту выступления комиков Следственный комитет проводит проверку.

Активные действия ведомства начались после того, как депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. Политик отметила, что подобные шутки — это надругательство над памятью погибшего, который был патриотом, а также был награжден орденом Мужества.