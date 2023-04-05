В Госдуме попросили СК проверить комиков за шутку о гибели Татарского

Фото: СК РФ

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые спародировали вручение статуэтки Владлену Татарскому. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, инцидент произошел на выступлении комиков в Берлине. Во время концерта Долгополов спародировал подозреваемую в совершении теракта Дарью Трепову. Он вручил Оганесяну статуэтку, а комик, в свою очередь, выложил этот момент в свои социальные сети.

— Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награжденного президентом РФ орденом Мужества, — сказала Лантратова.

Депутат подчеркнула, что такие выступления дискредитируют проведение специальной военной операции, передает РИА Новости.

С призывом проверить комиков также выступила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля произошел взрыв. Его жертвой стал военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

По версии следствия, Дарья Трепова принесла на мероприятие Татарского статуэтку с взрывным устройством внутри. Девушку арестовали, она пробудет в СИЗО как минимум до 2 июня 2023 года.

В материале «Вечерней Москвы» собрали все данные, известные о погибшем Владлене Татарском.