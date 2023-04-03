Тюрьма, ополчение и Донбасс: чем известен погибший военкор Владлен Татарский

Фото: Telegram / Владлен Татарский

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Фомин родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области (ныне ДНР). После школы молодой человек устроился работать на шахте, а спустя пару лет Татарский стал бизнесменом, открыв предприятие по продаже мебели. По его словам, он взял кредиты для расширения бизнеса, однако магазины не приносили нормального дохода.

Известно также, что в декабре 2011 года молодой человек вместе с друзьями ограбил банк. Его арестовали и осудили, он отбывал наказание в колонии в Горловке. Летом 2014 года рядом с колонией, в которой он сидел, шли бои. 27 августа 2014 года Максим Фомин сбежал из заключения и вступил в ополчение, а дальше участвовал в боевых действиях с позывным «Профессор».

Однако позже его вновь арестовали, поскольку юридических оснований для его освобождения не было. В свою очередь Александр Захарченко — на тот момент глава ДНР — помиловал будущего военкора. В дальнейшем Татарский служил под началом полевого командира Игоря Безлера, затем попал в подразделение «Витязь». В период с 2014-го по 2017 год действовал в различных рядах Народной милиции ЛНР. В народную милицию ДНР его не брали из-за судимости.

В 2019 году Фомин принял решение уволиться с военной службы. Он обосновался в Москве и начал вести собственную группу в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канал под именем Владлен Татарский. Там он освещал события в Донбассе (псевдоним выбрал в честь героя романа Виктора Пелевина «Generation «П»).

В начале февраля 2022 года Фомин вернулся на службу в батальон «Восток». В ходе боев управлял дронами, делал расчеты для беспилотников, а также освещал спецоперацию в качестве военного корреспондента в соцсетях.

30 сентября 2022 года присутствовал на церемонии подписания президентом России Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья.

У Telegram-канала «Владлен Татарский» около 563 тысяч подписчиков, в группе в соцсети «ВКонтакте» — 21 тысяча. Максим Фомин является автором книг «Бег», «Война» и «Медитация».

Военкор погиб вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. В кафе проходило его выступление. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей.

Подозреваемой в причастности к убийству военкора стала Дарья Трепова. Она родилась 16 февраля 1997 года в Санкт-Петербурге. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как «Даша Тыковка». Одно время она работала продавщицей в магазине винтажной одежды. Девушка недавно уехала из Петербурга в Москву. Накануне взрыва в кафе вернулась в Петербург, сообщает Telegram-канал Baza.

Изначально в Сети появилась информация о задержании Треповой, однако позже выяснилось, что силовики задержали сестру Треповой Софию. Согласно обновленным данным, ее нашли по месту жительства. Девушку увезли на допрос в Следственный комитет. Дарью Трепову вместе с супругом Дмитрием Рыловым все еще разыскивают.

МВД России объявило Трепову в розыск. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом».