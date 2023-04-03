Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову объявили в розыск
Подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову объявили в розыск. Об этом следует из базы Министерства внутренних дел (МВД) России.
— Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в сообщении.
Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. В кафе проходило выступление военкора Владлена Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей.
В результате взрыва Татарский погиб, около 32 человек пострадали, при этом восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемой в причастности к убийству военкора стала Дарья Трепова, которая посетила его творческий вечер.
Утром 3 апреля в Санкт-Петербурге была задержана сестра Треповой София. Согласно обновленным данным, ее нашли по месту жительства. Девушку увезли на допрос в Следственный комитет. Дарью Трепову вместе с супругом Дмитрием Рыловым все еще разыскивают.