СК возбудил уголовное дело по факту убийства военкора Татарского

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СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. Все обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются, — говорится в сообщении.

Следователи принимают комплекс мер, направленных на установление фигурантов преступления. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что число пострадавших при взрыве выросло до 25, передает РБК.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной. О смерти Владлена Татарского первоначально сообщил министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

Позднее в МВД России подтвердили факт гибели военного корреспондента. По неподтвержденным данным СМИ, взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую незадолго до взрыва подарили Татарскому.