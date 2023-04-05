Мизулина призвала провести проверку в отношении комиков Долгополова и Оганесяна за шутку о гибели Татарского

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Комики Александр Долгополов и Гарик Оганесян могут стать фигурантами дела об экстремизме и оправдании терроризма. «Лига безопасного интернета» обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку по факту шутки о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом в среду, 5 апреля, сообщила директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По данным СМИ, инцидент произошел на выступлении комиков в Берлине. Во время концерта Долгополов спародировал подозреваемую в совершении теракта Дарью Трепову. Он вручил Оганесяну статуэтку, а комик, в свою очередь, выложил этот момент в свои социальные сети.

— Считаю, что это отвратительная «шутка». «Лига безопасного интернета» обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям «комиков», — заявила Мизулина в своем Telegram-канале.

Директор «Лиги безопасного интернета» выразила мнение, что общественность должна возмутиться подобными действиями в знак солидарности с родными пострадавших, а также заставить комиков извиниться.

В заведении на Университетской набережной в Санкт-Петербурге в воскресенье произошел взрыв. Его жертвой стал военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

По версии следствия, Дарья Трепова принесла на мероприятие Татарского статуэтку с взрывным устройством внутри. Девушку арестовали, она пробудет в СИЗО как минимум до 2 июня 2023 года.

В материале «Вечерней Москвы» собрали все данные, известные о погибшем Владлене Татарском.