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Суд арестовал Дарью Трепову, подозреваемую в организации теракта в Санкт-Петербурге

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал Дарью Трепову, подозреваемую в организации теракта в Санкт-Петербурге
Фото: vk/id26224370

Басманный районный суд столицы арестовал Дарью Трепову, которую подозревают в участии в теракте в Санкт-Петербурге. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 4 апреля.

Обвиняемая пробудет в СИЗО как минимум до 2 июня 2023 года. Женщину подозревают в преступлениях, предусмотренных статьями «Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку» и «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Трепова принесла на мероприятие корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, статуэтку с взрывным устройством внутри.

В результате взрыва журналист погиб, более 30 человек получили ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемую задержали. Трепова призналась в том, что принесла бюст в помещение, однако утверждает, что не знала о взрывном устройстве внутри. Сделала она это по заданию неустановленных лиц, действовавших с территории Украины.

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