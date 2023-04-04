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Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга возросло до 40

Лейла Алиева
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга возросло до 40
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Количество пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга увеличилось до 40. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

— По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних, — приводит сообщение ТАСС.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. В кафе проходило выступление военкора Владлена Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей.

По подозрению в совершении преступления была задержана 26-летняя местная жительница Дарья Трепова. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом». О том, кто такая Дарья Трепова и как ей удалось свершить задуманное, — в материале «Вечерней Москвы».

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