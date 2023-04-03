Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге

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Дарью Трепову, которую считают причастной к убийству военного корреспондента Владлена Татарского, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным СМИ, девушку задержали в квартире знакомого ее мужа в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, девушка заранее приобрела билеты для отъезда в Узбекистан.

Убийство, о котором идет речь, произошло в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. В кафе проходило выступление Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского стала 26-летняя Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как Даша Тыковка. Она недавно уехала из Петербурга в Москву. Накануне взрыва в кафе вернулась в Петербург.

МВД России ранее объявило Трепову в розыск. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом».