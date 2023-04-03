Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге

Араз Салехов
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге
Фото: vk/id26224370

Дарью Трепову, которую считают причастной к убийству военного корреспондента Владлена Татарского, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным СМИ, девушку задержали в квартире знакомого ее мужа в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, девушка заранее приобрела билеты для отъезда в Узбекистан.

Убийство, о котором идет речь, произошло в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. В кафе проходило выступление Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского стала 26-летняя Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как Даша Тыковка. Она недавно уехала из Петербурга в Москву. Накануне взрыва в кафе вернулась в Петербург.

МВД России ранее объявило Трепову в розыск. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом».

Следственный комитет Смерть Санкт-Петербург Убийства Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте