Что известно о Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве корреспондента Татарского

Фото: vk/id26224370

Вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе «Стрит-бар», расположенном на Университетской набережной, произошел взрыв. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выступавший в заведении. Еще 32 человека получили травмы различной степени тяжести. В понедельник, 3 апреля, СК РФ сообщил, что подозреваемая в организации убийства Дарья Трепова задержана. О том, кто она и как ей удалось свершить задуманное, — в материале «Вечерней Москвы».

Радикальная феминистка

В организации взрыва подозревают 26-летнюю местную жительницу, выпускницу медицинского факультета СпбГУ Дарью Трепову. Сначала она работала в стоматологии, пыталась найти себя как модель, потом стала работать дизайнером.

Девушка придерживается радикальных феминистических взглядов, также она активно выступала на несанкционированных митингах. В интернете Трепова известна под псевдонимом Даша Тыковка. Как сообщил Telegram-канал «112», после произошедшего девушка удалила свою страницу в социальных сетях.

Фото: vk/id26224370

Спустя сутки после происшествия, в понедельник, 3 апреля, правоохранительные органы задержали подозреваемую и ее сестру. Дарья Трепова утверждает, что ее подставили. Она якобы не знала о «начинке» бюста. По данным СМИ, такое же сообщение она отправила своей подруге сразу после взрыва.

Также стражи правопорядка заинтересовались мужем Треповой Дмитрием Рыловым.

Супруг подозреваемой является членом Либертарианской партии. В политической организации отметили, что в момент произошедшего мужчина уже давно находился за границей, не имел никакого отношения к произошедшему и о планах жены даже не подозревал.

Логово в пяти минутах

Дарья Трепова планировала убийство достаточно тщательно. По предварительным данным, она снимала квартиру в 500 метрах от места преступления.

Придя на встречу через 17 минут после ее начала, она не смогла пронести коробку через пост охраны. Злоумышленница была настолько уверена в себе, что ее это не смутило. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, Трепова сообщила Татарскому, что принесла ему бюст в подарок.

Фото: vk/id26224370

— Она сказала, что принесла скульптуру в подарок. Он попросил принести ее. А девушка ответила, что ее на входе остановили, сказали «а вдруг это бомба», она ее там оставила, — цитирует издание слова очевидца.

По словам очевидцев, после передачи бюста девушка незаметно отошла поближе к выходу, а в момент взрыва скрылась и уехала на такси. После этого Трепова пыталась скрыть следы: так, камеры зафиксировали ее присутствие на юге города в Санкт-Петербурге, но в итоге ее задержали в квартире на Парнасе. Туда она заселялась с чемоданом и в измененном образе.

После совершения преступления Трепова должна была вылететь из аэропорта Пулково и покинуть страну, однако среди пассажиров ее не обнаружили.

Более 30 пострадавших

В результате преступных действий подозреваемой пострадало 32 человека. Десять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Вред еще 16 пациентам, в том числе 14-летней девочке, оценивается как средней тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», которое впоследствии может быть переквалифицировано в организацию теракта.