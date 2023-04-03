Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга увеличилось до 32

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Количество пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга увеличилось до 32, еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

— По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 32 человека, один человек погиб. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще пять пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, все пациенты проходят лечение в стационарных условиях. При этом одна из них отказалась от госпитализации и получила помощь амбулаторно, передает РИА Новости.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. В кафе проходило выступление военкора Владлена Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей.

В результате взрыва Татарский погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По данным СМИ, подозреваемую в причастности к убийству девушку — Дарью Трепову — задержали.