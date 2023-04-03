В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге задержали 25-летнюю Дарью Трепову, которая стала главной подозреваемой по делу об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. По данным источников агентства «Интерфакс», сейчас Дарью доставили к следователю.

Как рассказал агентству источник, следствие предполагает, что именно Трепова могла пронести в кафе в Петербурге коробку, в которой был начиненный взрывчаткой бюст. Пока официальных подтверждений этому нет. Расследование убийства продолжается.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору в ходе его творческого вечера.