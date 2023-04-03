Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве в Петербурге девочки

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Пострадавшая во время взрыва в кафе Петербурга девочка находится в больнице, ее состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

— Пострадал один подросток. Она в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести, — сказала собеседница агентства РИА Новости.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что при взрыве пострадали 25 человек. Все медицинские учреждения Северной столицы готовы оказывать необходимую помощь раненым. На самом месте взрыва до сих пор работают экстренные службы.

Предполагаемая виновница произошедшего уже задержана, с ней работают следователи. Предположительно, она пронесла в кафе гипсовую статуэтку, в которую было заложено взрывное устройство.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский.