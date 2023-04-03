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Стало известно, кто дал задание Дарье Треповой убить корреспондента Татарского

Степан Жирнов
Происшествия
Стало известно, кто дал задание Дарье Треповой убить корреспондента Татарского
Фото: vk/id26224370

Задание по доставке бюста в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге Дарье Треповой дал журналист Роман Попков. Об этом рассказала задержанная в понедельник, 3 апреля.

Как сообщил Telegram-канал Shot, журналист сперва передавал Треповой знания по профессии, а после попросил выполнить задание от одного знакомого. По предварительным данным, этим «знакомым» оказался агент СБУ.

Трепова согласилась и сначала втерлась в доверие к Владлену Татарскому, посетив организованное для студентов мероприятие в Москве. Через пять дней девушка, принесла «подарок» на встречу корреспондента в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурге.

Когда статуэтка оказалась рядом с Татарским, внутри нее сработало взрывное устройство. Сам журналист погиб на месте, еще 32 человека получили ранения.

Через несколько часов после взрыва Роман Попков, бывший лидер столичного отделения «Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова»*, опубликовал в своих социальных сетях пост, критикующий погибшего.

После совершения преступления Трепова четыре часа каталась на такси по Санкт-Петербургу, чтобы запутать следы. Ее задержали в квартире в Выборгском районе города. Она призналась в том, что принесла статуэтку. По версии НАК, преступление спланировали украинские спецслужбы.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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