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Подозреваемая в убийстве военкора Татарского четыре часа каталась на такси, чтобы запутать следы

Степан Жирнов
Происшествия
Подозреваемая в убийстве военкора Татарского четыре часа каталась на такси, чтобы запутать следы
Фото: vk/id26224370

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве журналиста Владлена Татарского, четыре часа ездила на такси, запутывая следы. Об этом стало известно в понедельник, 3 апреля.

Как сообщил Telegram-канал Shot, Трепова рассчитывала сбить потенциальных преследователей со следа. Только к 23 часам она прибыла в квартиру в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где планировала спрятаться.

Несмотря на попытки скрыться, ее задержали. В отношении Треповой возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 2 апреля она принесла в кафе на набережной бюст со взрывным устройством, которое сработало во время встречи корреспондента Татарского с поклонниками. В результате журналист погиб, 32 человека получили ранения.

На допросе Трепова отрицала свою вину. По версии НАК, преступление спланировали украинские спецслужбы.

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