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НАК: Убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы

Степан Жирнов
Происшествия
НАК: Убийство Татарского спланировали украинские спецслужбы
Фото: vk/id26224370

Убийство корреспондента Владлена Татарского спланировали украинские спецслужбы. Об этом стало известно в понедельник, 3 апреля.

Как сообщили РИА Новости, к такому выводу пришли в Национальном антитеррористическом комитете. Также в НАК отметили, что привлеченная для совершения преступления Дарья Трепова является активной сторонницей запрещенной в России организации «Фонд борьбы с коррупцией»*.

Убийство, о котором идет речь, произошло в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля. В кафе на Университетской набережной, где проходила встреча Владлена Татарского с поклонниками, сработало самодельное взрывное устройство.

В результате взрыва журналист погиб, еще 32 человека получили ранения различной степени тяжести.

По подозрению в совершении преступления была задержана 26-летняя местная жительница Дарья Трепова. В скором времени ее доставят в отдел СК для допроса. Девушка свою вину отрицает.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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