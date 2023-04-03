«Задержана за пребывание на месте убийства»: Трепова на допросе не признала свою вину

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Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, не признала свою вину. Видеозапись допроса опубликовал пресс-центр МВД России в понедельник, 3 апреля.

По словам девушки, ее задержали за то, что она оказалась на месте преступления. При этом Трепова признала, что принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой. Также девушка выразила готовность рассказать о том, кто передал ей бюст.

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Убийство, о котором идет речь, произошло в кафе на набережной в Санкт-Петербурге, где журналист Владлен Татарский проводил встречу с поклонниками. По версии следствия, Дарья Трепова принесла в помещение статуэтку со взрывчаткой и подарила ее корреспонденту. Через некоторое время подарок взорвался.

В результате происшествия Татарский погиб, еще 32 человека получили ранения.

Трепову задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Подозреваемая вину не признает. По версии НАК, преступление организовано украинскими спецслужбами.