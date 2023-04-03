Подозреваемая в убийстве журналиста Татарского готова рассказать, кто передал ей статуэтку

Фото: vk/id26224370

Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве журналиста Владлена Татарского, на допросе сообщила, что готова рассказать о том, кто передал ей статуэтку со взрывным устройством. Видеозапись допроса опубликовал пресс-центр МВД России в понедельник, 3 апреля.

Задержанная отрицала свою вину и утверждала, что ее задержали только за присутствие на месте преступления. Трепова подтвердила тот факт, что именно она принесла статуэтку в кафе, и попросила о возможности позже рассказать о том, кто ей передал взрывное устройство.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: МВД Медиа

Убийство, о котором идет речь, произошло в кафе на набережной в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля. В помещении сработало взрывное устройство. В результате погиб корреспондент Владлен Татарский, еще 32 человека получили ранения.

По подозрению в совершении преступления задержали 26-летнюю местную жительницу Дарью Трепову. В ходе допроса свою вину она не признала. При этом в НАК считают, что теракт организован украинскими спецслужбами.