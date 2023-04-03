Подозреваемая в убийстве журналиста Татарского следила за ним с конца марта

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Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве корреспондента Владлена Татарского, следила за ним с конца марта. Об этом стало известно в понедельник, 3 апреля.

Предположительно, первый контакт с журналистом она установила на студенческой встрече 28 марта, которая прошла в Российском новом университете в столице. По данным Telegram-канала «112», именно на этом мероприятии девушка познакомилась с Татарским и представилась ему как Настя.

В это время Трепова снимала квартиру на севере столицы. В прошедшие выходные девушка отправилась в Санкт-Петербург, после чего пришла на встречу с корреспондентом в кафе на Университетской набережной. Мужчина встретил ее как старую знакомую, и подарок от нее не вызвал у Татарского подозрений.

По словам задержанной, она не знала, что в бюсте спрятано взрывное устройство. Оно сработало прямо во время встречи. В результате взрыва военный корреспондент погиб на месте, еще 32 человека получили ранения.

После совершения преступления Трепова четыре часа каталась на такси по Санкт-Петербургу, чтобы запутать следы. Ее задержали в квартире в Выборгском районе города. Она призналась в том, что принесла статуэтку, а также выразила готовность рассказать о том, кто передал ей бюст. По версии НАК, преступление спланировали украинские спецслужбы.