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СК переквалифицировал дело об убийстве Владлена Татарского на статью «Террористический акт»

Степан Жирнов
Происшествия
СК переквалифицировал дело об убийстве Владлена Татарского на статью «Террористический акт»
Фото: vk/id26224370

Уголовное дело, которое возбудили после убийства корреспондента Владлена Татарского, переквалифицировали на статью «Террористический акт». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в понедельник, 3 апреля.

В результате проведенного расследования сотрудники Следственного комитета получили информацию о том, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялось с территории Украины. При этом сама подозреваемая является сторонницей «Фонда борьбы с коррупцией»*.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В помещении сработало взрывное устройство, спрятанное в принесенной подозреваемой статуэтке. В результате военный корреспондент Владлен Татарский погиб на месте, еще 32 человека получили ранения.

После совершения преступления Трепова четыре часа каталась на такси по Санкт-Петербургу, чтобы запутать следы. Ее задержали в квартире в Выборгском районе города. Она призналась в том, что принесла статуэтку, а также выразила готовность рассказать о том, кто передал ей бюст. По версии НАК, преступление спланировали украинские спецслужбы.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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