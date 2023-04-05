Суд арестовал бывшего главу Воскресенска Болотникова по подозрению в растрате и взятках

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Тверской районный суд столицы арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Артура Болотникова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 5 апреля.

По данным пресс-службы, мужчину обвиняют по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации». В СИЗО он пробудет как минимум до 2 июня 2023 года.

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Другого чиновника арестовали 16 марта. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. Экс-глава города уже отбыл административное наказание, и после освобождения заявил, что не собирается покидать страну.

Ройзмана* также обвиняют по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года». Политика трижды штрафовали за подобные поступки, теперь ему грозит уголовная ответственность.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.