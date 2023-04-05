Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд арестовал бывшего главу Воскресенска Болотникова по подозрению в растрате и взятках

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал бывшего главу Воскресенска Болотникова по подозрению в растрате и взятках
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Тверской районный суд столицы арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Артура Болотникова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 5 апреля.

По данным пресс-службы, мужчину обвиняют по статьям «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации». В СИЗО он пробудет как минимум до 2 июня 2023 года.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Другого чиновника арестовали 16 марта. Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. Экс-глава города уже отбыл административное наказание, и после освобождения заявил, что не собирается покидать страну.

Ройзмана* также обвиняют по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года». Политика трижды штрафовали за подобные поступки, теперь ему грозит уголовная ответственность.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Взятки Аресты Москва Центральный административный округ (ЦАО) Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте