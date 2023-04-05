Москвичей пригласили на форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс» организуют ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Об этом в среду, 5 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Целью форума является отбор 100 сильных идей которые помогут укрепить суверенитет России и выполнить национальные цели до 2030 года. Лучшие инициативы планируется реализовать.

Сбор идей проходит с 22 марта по 26 апреля в формате краудсорсинга. Оставить свои предложения можно на сайте «Росконгресса».

Кроме того, в период с 23 по 25 апреля 2023 года в Ханты-Мансийске состоится IV Всероссийский форум национального единства. Мероприятие пройдет при содействии Федерального агентства по делам национальностей в целях повышения эффективности реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии противодействия экстремизму Российской Федерации до 2025 года в субъектах России.