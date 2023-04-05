Водителей троллейбусов научат управлять электробусами в Нижнем Новгороде

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После прибытия электробусов в Нижний Новгород водители троллейбусов пройдут курсы переобучения. Об этом NewsNN рассказали в региональном Центре развития транспортных систем.

Как пояснили эксперты, электробус относится к виду транспортного средства «автобус». При этом работает он не на топливе, а приводится в движение электродвигателем от аккумуляторной батареи.

Для управления электробусом необходимо иметь права категории «Д». При этом у водителей троллейбусов — права категории «Tb», поэтому им придется пройти переобучение.

После обучения, сдачи экзаменов в ГИБДД и получения водительских удостоверений категории «Д» водители троллейбусов смогут пересесть на электробусы.

В ближайшее время в городе начнут курсировать шестьдесят электробусов.

1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта в десяти регионах в 2023—2025 годах, передает RT.

Популярность электротранспорта в столице будет расти благодаря запуску новых маршрутов электробусов. Об этом в 31 марта сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.