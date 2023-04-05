Звезда «Уральских пельменей» Михалкова жестко отомстила партнеру по спектаклю

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова жестко отомстила актеру Роману Богданову. Возмездие свершилось на глазах изумленных зрителей.

Во время спектакля в Театре Терезы Дуровой Михалкова сначала раскритиковала музыкальные навыки Богданова. Затем звезда «Уральских пельменей» набрала в рот воды и выплюнула ее в лицо коллеги.

— Вы слышали его песни? Это ужас! — сказала актриса.

Мнения поклонников разделились. Одни уверены, что это постановка; другие же считают, что между актерами сложились неприязненные отношения. Примечательно, что две недели назад Богданов точно так же поступил с Михалковой, что наводит на мысли о мести, пишет Starhit.

Помимо этого, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт высказался по поводу слов режиссера Эдуарда Боякова о ежегодном просмотре кинокартины «Ирония Судьбы, или С легким паром!», который так любят устраивать себе россияне. По мнению Боякова, страна «больна», если каждую новогоднюю ночь включает телевизоры, чтобы в очередной раз посмотреть этот фильм.