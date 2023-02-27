«Он для меня не существует»: Ширвиндт резко ответил Боякову на критику «Иронии судьбы»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт высказался по поводу слов режиссера Эдуарда Боякова о ежегодном просмотре кинокартины «Ирония Судьбы, или С легким паром!», который так любят устраивать себе россияне. По мнению Боякова, страна «больна», если каждую новогоднюю ночь включает телевизоры, чтобы в очередной раз посмотреть этот фильм.

По словам режиссера, главный герой киноленты Лукашин инфантилен и является плохим примером для подражания. Ширвиндт ответил на эти претензии.

— Я с Бояковым полемизировать не намерен. Он для меня не существует, — цитирует актера РИА ФАН.

До этого режиссер разоблачил взгляды шоумена Ивана Урганта. По его словам, телеведущий не должен работать на Первом канале, поскольку его взгляды противоречат политике государства. Театральный деятель подчеркнул, что ни в одной из стран мира нельзя идти против действующей системы.

В апреле 2022 года Ширвиндт высказался о руководителе группы «Машина времени» Андрее Макаревиче. Музыкант оскорбил россиян, недовольных отъездом звезд отечественного шоу-бизнеса за границу.