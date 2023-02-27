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Приметы и советы

«Он против государства»: режиссер Бояков разоблачил взгляды Урганта

Араз Салехов
Общество
«Он против государства»: режиссер Бояков разоблачил взгляды Урганта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шоумен Иван Ургант не должен работать на Первом канале, поскольку его взгляды противоречат политике государства. Об этом в интервью Вячеславу Манучарову заявил экс-режиссер МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

— Ему не место на Первом канале. Потому что он против государственной политики, он против государства, — отметил он.

Театральный деятель подчеркнул, что ни в одной из стран мира нельзя идти против действующей системы.

Почти год назад Бояков заявил, что при встрече плюнет в лицо Урганту. По его словам, он редко как-либо комментирует происходящие в стране события, стараясь держаться в стороне. Однако ситуация с шоуменом, который с момента начала Россией специальной военной операции на Украине оказался вместе с семьей в Израиле, задела его сильнее прочих.

Депутат Госдумы Нина Останина выступила против возвращения Урганта в эфир в России. Парламентарий уточнила, что телеведущий ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы страны и начали критиковать действия правительства.

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