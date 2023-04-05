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Агроэколог Гладилин рассказал, какие растения первыми распускаются в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Агроэколог Гладилин рассказал, какие растения первыми распускаются в Подмосковье
Фото: Pixabay

Агроэколог, руководитель движения СтопБорщевик Антон Гладилин рассказал, какие растения зацветают в Подмосковье первыми.

Так, в ближайшее время будет цвести примула весенняя. Еще его знают как «баранчик» или «небесные ключики». Этот многолетник часто растет на лугах. Примула является ранним медоносом, содержит много витаминов и применяется как лекарственное растение.

Представители рода Хохлатка внезапно зацветают и так же внезапно исчезают. Гладилин отметил, что встречается большое количество разновидностей этого растения. Чаще всего во время прогулок по региону можно наткнуться на хохлатку плотную с розовыми и фиолетовыми соцветиями.

На берегах, насыпях и обочинах дорог после схода снега появляется знаменитая мать-и-мачеха из семейства астровые. Ярко-желтые цветы распускаются еще до листьев. Растение любит заселять голую почву, лишенную других трав, передает издание «Вести Подмосковья».

Специалисты «Мосприроды» спрогнозировали время цветения некоторых растений. По словам экспертов, в марте начали цвести подснежник, орешник, мать-и-мачеха, ольха и ива. В апреле распустятся пролеска сибирская, волчье лыко обыкновенное.

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